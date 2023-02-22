Туристов на Пхукете призвали не бронировать СПА-салоны через турфирмы

Отказаться от бронирования СПА-услуг через туристические фирмы на главном курортном острове Пхукет в Таиланде призвали эксперты сферы обслуживания после того, как открылись неприятные подробности сотрудничества с посредниками, и призвали покупать услуги напрямую в салонах, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Оказалось, что турагентства продавали услуги в СПА иностранным туристам по завышенным ценам, соответственно, салоны выслушивали жалобы от своих клиентов об уровне сервиса, несоответствующего цене, а потом и вовсе лишились иностранного потока из-за подпортившейся на этой почве репутации.

Согласно информации The Thaiger, одним из пострадавших от деятельности турфирм назвал себя Phumontra Cafe & Massage - один из самых популярных спа-салонов на Пхукете среди тайцев и иностранцев. В отзывах Google у Phumontra высокие оценки, а многие рецензенты хвалят качество предоставляемых услуг по разумным ценам. Тем не менее, некоторые иностранные клиенты пожаловались, что их услуги были слишком дорогими, но позже выяснилось, что турфирма закладывала комиссию, чтобы положить ее себе в карман, хотя заведение оплачивало им процент за приведенного гостя.

На днях спа-центр обнародовал историю об инциденте с завышением цен. "Phumontra больше не будет принимать бронирования от каких-либо туристических агентств, чтобы помешать им использовать туристов, взимая дополнительные сборы или добиваясь других льгот для собственного бизнеса", - написали представители.

По данным Phumontra, группа из девяти иностранных туристов забронировала свои услуги в туристическом агентстве на две недели вперед, при этом менеджер турфирмы рекомендовал сотрудникам салона не показывать туристам цены по прибытии. Отдыхающим понравился отдых, и они остались довольны качеством сервиса и решили докупить еще некоторые услуги. Однако, когда они запросили прайс-лист, поняли, что переплатили за прошлые услуги как минимум вдвое и обвинили в этом салон.

Группа поссорилась с персоналом спа-центра и потребовала возврата денег. После расследования спа-салон обнаружил, что туристическое агентство взимало с туристов дополнительные сборы без их ведома или согласия.

Владелица Phumontra рассказала, что менеджер туристического агентства отругал ее по телефону, сказав... "Я же говорил тебе не показывать им цены. Неужели вы этого не понимаете? Это глупо!" - набросился с критикой менеджер агентства на хозяйку релакс-заведения.

Салон разместил на своей странице фотографию поддельного прайс-листа на услуги, чтобы продемонстрировать, как агентство вводило в заблуждение туристов. Фактическая цена за двухчасовой скраб для всего тела с массажем с ароматическим маслом составляла 900 бат, тогда как агентство взимало с иностранцев 1.800 бат за услугу. Цены на другие услуги также были удвоены.

Время от времени сообщалось о случаях мошенничества и обмана иностранцев, особенно в туристических провинциях и городах Таиланда, таких как Пхукет и Бангкок. Так, несколько месяцев назад сингапурская пара сообщила о своем опыте с водителем тук-тука в Бангкоке, который потребовал от них больше денег несмотря на то, что они заранее договорились о стоимости проезда.