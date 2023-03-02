Туристический сезон в Турции откроется вовремя

Туристический сезон в Турции в этом году откроется вовремя, несмотря на разрушительные землетрясения.

Об этом заявил глава совета директоров Торгово-промышленной палаты курорта Манавгат (MATSO) Сейди Тахсин Гюнгор, передает Day.Az со ссылкой на Туристер.

Отели побережья Средиземного моря в Анталии смогут вовремя открыться для туристов, несмотря на то, что сейчас в них размещены люди, пострадавшие от землетрясения. К началу летнего сезона правительство Турции планирует перевести беженцев в другие жилые объекты. Иначе отельерам придётся отменять бронирования туристов и выплачивать за это большие компенсации.

В настоящий момент ведётся подготовка отелей Анталии к приёму туристов.