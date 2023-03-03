https://news.day.az/tourism/1543235.html Обнародована стоимость туристических поездок в Шушу
Обнародована стоимость туристических поездок в Шушу
Обнародована стоимость туристических поездок в Шушу.
Об этом сообщили в пятницу Trend в Государственном Агентстве по туризму Азербайджана.
В сообщении отмечается, что стоимость двухдневного тура (2 дня/1 ночь), включая поездку на автобусе, проживание в отеле с завтраком и сопровождением гида составляет 215 манатов. Стоимость трехдневного тура (3 дня/2 ночи) составит 370 манатов.
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