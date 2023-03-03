Новая акция от Buta Airways в популярные города Турции

Низкобюджетная авиакомпания Buta Airways запустила для своих пассажиров новую акцию на рейсах в популярные города Турции - Стамбул, Измир и Анкару.



Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Buta Airways, с 27 марта по 18 апреля при покупке билетов туда-обратно в эти города каждому пассажиру предоставляется одно дополнительное место бесплатного багажа весом до 23 кг.

Кроме того, участникам программы лояльности AZAL Miles за каждый полет по этим направлениям будет начислено двойное количество миль.

Оформить авиабилеты по акции можно до 18 апреля включительно во всех аккредитованных агентствах авиакомпании AZAL или, отправив запрос в колл-центр авиакомпании по электронной почте [email protected]

С более подробной информацией о программе лояльности AZAL Miles для часто летающих пассажиров можно ознакомиться по ссылке: https://www.azal.az/ru/azal-miles/terms-and-conditions.