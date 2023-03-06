Во Франции пассажиров предупредили о перебоях в аэропортах

Главное управление гражданской авиации Франции (DGAC) предупредило о перебоях в работе аэропортов по всей стране с 6 по 9 марта из-за забастовки против пенсионной реформы и призвало пассажиров по возможности перенести даты полетов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С вечера 6 марта до утра 9 марта прибытие и отправление воздушных судов будет ограничено в столичных аэропортах Шарль-де-Голль, Орли и Бовэ, а также в Бордо, Лилле, Нанте, Марселе, Монпелье, Ницце и Тулузе", - отмечается в сообщении, опубликованном в воскресенье в Twitter DGAC.

В ведомстве уточнили, что ограничения будут вызваны межпрофессиональной забастовкой против пенсионной реформы, которая начнется 7 марта. "Главное управление гражданской авиации призывает пассажиров, по-возможности, перенести свои перелеты", - указывается в сообщении.

В свою очередь, министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон в эфире телеканала France 3 предупредил о возможных перебоях в работе скоростных и пригородных поездов, которые "не закончатся ни вечером 7 марта, ни утром 8 марта".

Ограничения на транспорте "станут особенно тяжелыми для тех, кто не сможет на этот период перейти на удаленную работу".