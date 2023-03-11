Политик вызвал хаос в аэропорту

Австралийский политик Боб Каттер вызвал хаос на стойке регистрации авиакомпании Qantas в аэропорту, нарушив правила и пронеся крупный багаж в салон самолета. Свое поведение он оправдал плохим слухом, сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

По информации издания, Каттер летел из Канберры в Сидней с крупным чемоданом, который необходимо было сдать в багажное отделение. На стойке регистрации перевозчика мужчину предупредили об этом, однако тот отказался соблюдать правила и хотел взять вещи в самолет. Мужчина объяснил, что внутри находятся важные для него секретные документы.