https://news.day.az/tourism/1545587.html Политик вызвал хаос в аэропорту
Политик вызвал хаос в аэропорту
Австралийский политик Боб Каттер вызвал хаос на стойке регистрации авиакомпании Qantas в аэропорту, нарушив правила и пронеся крупный багаж в салон самолета. Свое поведение он оправдал плохим слухом, сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.
По информации издания, Каттер летел из Канберры в Сидней с крупным чемоданом, который необходимо было сдать в багажное отделение. На стойке регистрации перевозчика мужчину предупредили об этом, однако тот отказался соблюдать правила и хотел взять вещи в самолет. Мужчина объяснил, что внутри находятся важные для него секретные документы.
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