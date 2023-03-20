Массовая задержка и отмена авиарейсов в Москве

В трех аэропортах Москвы утром 20 марта отменили и задержали в общей сложности 23 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, в аэропорту "Шереметьево" задержали шесть авиарейсов, во "Внуково" - шесть рейсов, еще один был отменен. В аэропорту "Домодедово" задержали 10 авиарейсов.

При этом отсутствует информация о сбоях в расписании в подмосковном "Жуковском".