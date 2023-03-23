В Таиланде взбунтовались против целой категории иностранцев: на этот раз против "отнимающих работу" долгосрочных туристов возмутились местные тайские гиды. Речь идёт об иностранцах, которые подрабатывают, проводя экскурсии для своих соотечественников. Оказывается, таких немало. Однако является грубым нарушением закона, так как иностранец не может получить лицензию гида в Таиланде. При этом тайские гиды уже угрожают "довести этот вопрос до премьер-министра", передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как сообщают тайские СМИ, принять меры против нелегальных иностранных гидов, которые "воруют их работу" призвала ассоциация профессиональных гидов Таиланда. Именно участники ассоциации заявили, что готовы довести этот вопрос до премьер-министра.

Суть в том, что, по оценке ассоциации "количество вакансий гидов не соответствует количеству прибывающих туристов". Статистика иностранных туристов растёт немыслимыми темпами с октября 2022 года, когда Таиланд открылся для туристов. Однако количество рабочих мест в сфере туризма для тайских гидов не растёт в той же пропорции

"Потребность у туристов есть, рабочие места есть, но иностранцы приезжают в Таиланд и действуют в качестве гидов нелегально, без необходимой лицензии!" - возмущаются тайские гиды. При этом отметим, легально работать гидом в Таиланде ни один иностранец не сможет - эта работа официально считается "защищенной профессией", заниматься которой официально могут только тайцы.

Но многие туристы - и в их числе россияне - предпочитают "нелегальных" соотечественников. Аналогично, кстати, жалуются и на китайцев. В итоге "нелегалы" отбирают работу у тайских гидов, имеющих соответствующие лицензии. Как заявляют в ассоциации, они призывали власти к действиям, но правительство не предприняло ничего.