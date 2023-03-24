Турист таинственным образом исчез, отправившись на экскурсию в древний город майя

Иностранный турист исчез во время посещения знаменитого древнего города майя в Гватемале. Мужчину ищут полиция, спасатели и волонтеры. Однако поиски пока не принесли результата. Об инциденте сообщила газета Independent, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru

66-летний американский путешественник Рэймонд Винсент Эшкрафт отправился на экскурсию в составе группы в национальный парк Тикаль в провинции Эль-Петен в Гватемале почти семь недель назад, 3 февраля, однако внезапно исчез.

Поисковая группа прочесывала район в радиусе 16 км от того места, где в последний раз видели туриста. Они также выясняли, мог ли он самостоятельно покинуть национальный парк. О ЧП власти страны также проинформировали Интерпол, который содействует трансграничному сотрудничеству правоохранительных органов.

Тем временем местные чиновники сообщили, что поиски иностранца будут продолжаться "бесконечно". А пока участники поисковой группы каждый день обыскивают национальный парк, просматривают записи с камер видеонаблюдения, установленных у достопримечательности, изучают детализацию звонков, запрошенных у телефонных компаний и Гватемальского института миграции.

Хотя шансы найти пропавшего мужчину невелики, его поиски продолжаются. Напомним, ранее в национальном парке с туристами уже случались трагические происшествия. Так, в январе 2022 года 53-летний немецкий турист Байц Стефан отделился от экскурсионной группы. Его искали два дня и нашли мертвым. По данным медиков, смерть наступила в результате теплового удара.

Справка: Национальный парк Тикаль - одно из крупнейших городищ майя, столица Мутульского царства один из важнейших археологических памятников Гватемалы, ежегодно принимает тысячи иностранных туристов. Парк, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположен в отдаленных джунглях в провинции Эль-Петен на севере страны. Тикаль - одно из крупнейших городищ майя, столица Мутульского царства, был заселен с VI века до нашей эры до X века нашей эры и находится на охраняемой территории площадью 57.6 тыс. гектаров. В центре города расположено шесть высоких ступенчатых пирамид с храмами на вершинах, пирамиды меньшего размера находятся в Тикале во множестве. По данным World Heritage Outlook, руины храмов и дворцов ежегодно посещают 200 тыс. человек.