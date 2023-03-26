Заявлены дата открытия и бренд первого в мире космического отеля

Фантастические перспективы отдыха в космосе могут ожидать туристов уже в 2027 году - именно такая дата открытия первого в мире космического отеля с невесомостью и видом на Землю обозначена в американской прессе. Известен и бренд отеля - космический отель будет делать Hilton, заявила компания Orbital Assembly, которая и надеется открыть свой роскошный космический отель, парящий над планетой. При этом туристам пообещали не только роскошные номера с видом на Землю и космос, но и "опыт невесомости", передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как добавляют источники, Orbital Assembly на протяжении многих лет выпускала различные планы для отеля на космической станции. И вот очередной план - разработчики приобрели новую инженерную компанию, чтобы продвигать проект. Речь идёт о ZIN Technologies, имеющей опыт работы с оборудованием для исследований в условиях микрогравитации, которое использовалось на космических кораблях "Шаттл" и на Международной космической станции.

В Orbital Assembly также посвятили в следующие детали проекта:

Внеземное жилье будет парить над земной атмосферой, поэтому туристам обещаны "невероятные виды на нашу голубую планету". Отель будет частью "гибридной космической станции", которые будут спроектированы с расчетом на отдых, коммерцию и исследования.

Предположительно туристы окажутся на космической станции типа Рioneer, где одновременно могут разместиться 28 человек. Им обещают, что "будет комбинация различных настроек гравитации, так что вы будете стоять прочно стоять на ногах одних местах, и парить в невесомости в других".

"Роскошный космический отель" будет работать по системе "все включено", и предлагать туристам невероятный вид на космос. При этом территория номеров предполагает земную гравитацию и "комфорт, недоступный на других космических платформах".

Тем не менее, станция также будет использоваться как исследовательский центр, где будут делаться и апробироваться научные открытия. Также ожидается интерес к новой станции со стороны бизнеса и производства, в том числе со стороны поставщиков услуг связи и "космических транспортных компаний".

Также туристов примет и космическая станция "Вояджер", которая "разработана для комфорта, безопасности и надежности". Он будет иметь центральный стыковочный узел для транспортировки кораблей на Землю и обратно. В стыковочном узле туристам предстоит испытать невесомость, а потом "роскошные лифты" доставят их в жилые и развлекательные модули на станции.

"Путешествуя по космосу со скоростью 17 000 миль в час, вы будете окружены чистым гламуром отеля Hilton. Вы сможете жить, работать, играть и есть в модулях для максимального пребывания", - заявили туристам. Также их уверили, что для безопасности предусмотрены 44 машины аварийного возврата и автоматизированное управление полетом для "автономной посадки". Насколько фантастической будет цена и сколько будет стоить проезд и проживание в расчете на одного туриста пока не уточняется.