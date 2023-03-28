Как бронировать рейс, чтобы не попасть на его задержку?

Свести к минимуму свои шансы на задержку авиарейса туристы могут, если выберут "правильное" время вылета. Так они будут уверены, что почти наверняка прибудут в пункты назначения точно по расписанию. The Sun перечислил правила бронирования рейсов, чтобы не пришлось задерживаться в аэропорту вылета, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Во-первых, выбирать самые ранние рейсы. Отправление самолетов, вылетающих во второй половине дня и вечером, согласно статистике, чаще сопровождается рядом проблем, в том числе откладыванием вылета. "Первый полет дня сейчас важнее, чем когда-либо. Вам следует забронировать вылет в 6:00 утра, поскольку задержки, как правило, накапливаются позже в тот же день", - сообщил авиационный эксперт и писатель Уильям Макги.

Его мнение подтверждается исследованием, проведенным сайтом бронирования путешествий Expedia. Оно показало, что более поздние рейсы часто являются наиболее проблематичными для пассажиров. Речь идет о самолетах, вылетающих после 15:00 часов дня. Именно они имеют наибольшую вероятность отмены - в среднем на 50% выше, чем те, которые вылетают ранее в тот же день.

Во-вторых, всегда лучше бронировать беспосадочные рейсы, а не те, которые требуют остановки или пересадки. Хотя прямой перелет может быть дороже, смена рейсов означает, что во время путешествия может произойти гораздо больше задержек. "Зачем удваивать свои шансы на проблему, если вы можете ее избежать?" - задал риторический вопрос авиаэксперт.

Однако, если стоимость беспосадочного путешествия слишком высока или такие рейсы являются редкостью для региона, он рекомендовал бронировать билеты на рейсы с более длительным перерывом, поскольку если первый самолет задержится, то до пересадки будет еще запас времени. В худшем случае придется подождать, но это лучше, чем самолет улетит без туриста и пропадет билет.

В-третьих, приезжать в аэропорт заранее, а не перед вылетом. Совет персонала авиакомпании и служб авиационной безопасности гласит, что пассажиры должны быть в пункте вылета за три часа до вылета международного рейса, особенно если есть багаж. "Мы рекомендуем три часа, если это возможно, поскольку есть еще люди, поэтому все может занять немного больше времени", - сообщил представитель авиаперевозчика Новой Зеландии Air New Zealand для Stuff.co.nz. Однако для внутренних рейсов туристам допустимо приезжать в аэропорт за два часа до вылета.