В Турции назвали сроки запуска паромного сообщения между Сочи и Трабзоном

Глава торгово-промышленной палаты Трабзона Эркут Челеби сообщил в субботу, что с 1 мая откроется регулярное паромное сообщение между Трабзоном и Сочи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Работа в этом направлении дала положительный результат, и мы [с российской стороной] достигли договоренностей. 6 апреля мы подпишем соглашение. С 1 мая запускаем сообщение Трабзон - Сочи и таким образом откроем наши ворота в Россию", - сказал Челеби газете Star.

Он пояснил, что между двумя городами будут ходить паромы вместимостью 300 пассажиров, рассчитанные на перевозку 200 автомобилей, 6 автобусов и 12 контейнеров для насыпных грузов. Кроме того, стамбульские транспортники, по его словам, готовы выделить Трабзону для этих рейсов "морские автобусы" - среднеразмерные паромы для перевозки людей и легкового транспорта, активно использующиеся на рейсах в Мраморном море.

Газета отмечает, что паромное сообщение с Сочи возобновляется из Трабзона спустя 9 лет. Активно такие перевозки осуществлялись в 1992-2008 годах. Потом постепенно количество рейсов уменьшилось и полностью прекратилось в 2014 году.

Челеби не уточнил, как и в каком формате планируется подписать соглашение о паромном сообщении.