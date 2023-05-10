Россия отменяет визовый режим с Грузией

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима с Грузией. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно постановлению, с 15 мая грузинские граждане смогут приезжать в Россию и покидать страну без оформления виз. Однако, те граждане республики, которые приезжают в РФ на срок более чем 90 дней, например, для работы или учебы, должны получить визы.

Кроме того, грузинским сотрудникам Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Российской Федерации и членам их семей предоставляются однократные визы сроком на три месяца. В указе президента прописано, что после аккредитации таких сотрудников они и их семьи могут въезжать в РФ и покидать страну без оформления виз в течение всего периода аккредитации.