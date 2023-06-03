На популярной египетский курорт напало бедствие

О неблагоприятной погодной ситуации в Хургаде сообщило Управление метеорологии Египта в минувшую пятницу, 2 июня. Местами на курортный город обрушилась песчаная буря: северо-западные ветры со скоростью более 60 км/ч подняли песок и пыль вверх, загнав туристов с пляжей в отели, сообщило издание Al Masry Al Youm.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, Песчаная буря значительно ограничила горизонтальную видимость в некоторых районах до менее чем 1 км. Поверхности мгновенно покрылись тонким слоем рыжего пустынного песка. Ураганный ветер поднял и морские волны высотой около 2 метров, что стало опасным для плавающих и активно отдыхающих на побережье туристов.

С наступлением ночи погодные условия в Хургаде существенно не изменились. В городе было жарко, облачность постепенно увеличивалась. Утром 3 июня ветер утих, метеорологи говорят о снижении скорости до 20-35 км/ч. Но такие ветры всё ещё способствуют образованию бурь, поэтому путешественникам следует соблюдать осторожность. Температура воздуха на курорте остаётся высокой. В ближайшие 5 дней столбик термометра будет держаться на отметке около +37 °C, ближе к концу следующей недели дойдёт и до отметки +42 °C по Цельсию. Ночью тоже жарко - +31 °C.

Песчаная буря, накрывшая Хургаду, стала причиной ограничений для туристической активности в городе. Многие отдыхающие предпочли побыть в отелях, укрывшись от пыли и неприятных погодных условий. Власти города призвали гостей и местных жителей быть бдительными и следовать рекомендациям о безопасности. Хотя погодные условия в Хургаде временами могут быть непредсказуемыми, этот курортный город по-прежнему остается популярным местом для отдыха и пляжного времяпрепровождения. Туристы, посещающие его, должны быть готовы к изменчивости погоды и принять меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и свой отдых.