Курорта Шови больше не существует

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что курорт Шови в стране больше не существует из-за полного уничтожения в результате схода оползня. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Можно прямо сказать, что Шови больше не существует, он полностью уничтожен", - сказал мэр.

До этого стало известно, что на месте схода в Грузии оползня нашли 17-е тело.

Днем 3 августа на территории гостиницы "Сансет Шови" сошел оползень, в результате чего были разрушены мосты и дороги, ведущие к отелю.