https://news.day.az/tourism/1587267.html Курорта Шови больше не существует - печальное заявление мэра Тбилиси
Курорта Шови больше не существует - печальное заявление мэра Тбилиси
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что курорт Шови в стране больше не существует из-за полного уничтожения в результате схода оползня. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Можно прямо сказать, что Шови больше не существует, он полностью уничтожен", - сказал мэр.
До этого стало известно, что на месте схода в Грузии оползня нашли 17-е тело.
Днем 3 августа на территории гостиницы "Сансет Шови" сошел оползень, в результате чего были разрушены мосты и дороги, ведущие к отелю.
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