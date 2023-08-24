Стюардесса назвала полезные привычки для пассажиров

Экс-стюардесса неназванной иностранной авиакомпании перечислила несколько полезных привычек для всех пассажиров на борту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cписком она поделилась с изданием Insider.

Бывшая бортпроводница Бет Виндзор (Beth Windsor) более чем с десятилетним опытом работы посоветовала путешественникам брать с собой в полет тапочки из отелей. "Они идеальны, когда вы не хотите сидеть в неудобной обуви, но не желаете смущать попутчиков носками, какими бы милыми они ни были. Их также легко надевать и снимать", - отметила экс-стюардесса.

Кроме того, Виндзор призналась, что всегда переодевается в домашнюю одежду после посадки в самолет. "Трудно предсказать, насколько жарко или холодно будет в полете, поэтому я обычно беру с собой легкие и удобные вещи, которые можно положить в ручную кладь. Я избегаю узких поясов и выбираю ткани, которые не мнутся", - пояснила она.

Еще несколько простых советов от бывшей бортпроводницы - использовать перед полетом крем с SPF, приносить с собой на борт еду и напитки, чтобы не ждать обслуживания и питаться по своему графику, считать ряды до ближайшего аварийного выхода, бронировать места у окна и подальше от туалетов и камбузов.