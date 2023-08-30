https://news.day.az/tourism/1593556.html Рейсы AZAL по маршруту Баку-Тбилиси задержались
Рейсы AZAL по маршруту Баку-Тбилиси задержались
В связи с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися в Тбилиси со вчерашнего дня, были задержаны рейсы J2-9237 авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" и J2-9225 "Buta Airways", входящей в состав AZAL, по маршруту Баку-Тбилиси, передает в среду Day.Az со ссылкой на AZAL.
После улучшения погодных условий в городе пассажиры обоих рейсов вылетели в Тбилиси.
По правилам авиакомпании, пассажирам задержанных рейсов были предоставлены необходимые удобства, включая напитки и питание.
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