Рейсы AZAL по маршруту Баку-Тбилиси задержались

В связи с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися в Тбилиси со вчерашнего дня, были задержаны рейсы J2-9237 авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" и J2-9225 "Buta Airways", входящей в состав AZAL, по маршруту Баку-Тбилиси, передает в среду Day.Az со ссылкой на AZAL.

После улучшения погодных условий в городе пассажиры обоих рейсов вылетели в Тбилиси.

По правилам авиакомпании, пассажирам задержанных рейсов были предоставлены необходимые удобства, включая напитки и питание.