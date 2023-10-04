https://news.day.az/tourism/1603574.html Silk Way West Airlines представила видеоролик о процессе сбора 777 Freighter - ВИДЕО
Silk Way West Airlines представила видеоролик о процессе сбора 777 Freighter - ВИДЕО
Silk Way West Airlines, ведущая грузовая авиакомпания в Каспийском и Центральноазиатском регионе, представила видеоролик о процессе сбора 777 Freighter, передает Day.Az.
Boeing 777F отличается топливной эффективностью и дальностью полета.
Пополнение флота Silk Way West Airlines 777F позволит авиакомпании получить доступ к новым глобальным грузовым узлам и увеличить грузоподъемность.
Day.Az представляет данный видеоролик:
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