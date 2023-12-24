Названы самые популярные уловки скупых туристов

Десять уловок скупых туристов, которые не против заняться "спортом миллионеров" - то есть, горными лыжами, - но платить предпочитают как можно меньше, представило издание Daily Star. Они ссылаются на данные исследования Sunweb, которая опросила туристов, планирующих отправиться на горнолыжный отдых, о том, будут ли они сокращать свои траты, и если будут, то как. Опрос проходил в Британии, но некоторые уловки местных туристов по сокращению своих трат явно применяют и российские отдыхающие, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Так, туристы почти единогласно сказали, что экономить в этом сезоне однозначно будут. Некоторые "экстремалы" даже заявили о готовности "есть снег на склонах гор", чтобы избежать безумных трат за покупку бутилированной воды и перекус на склонах. Впрочем, в список 10 наиболее популярных способов сэкономить такого экстрима не вошло.

В основном, если говорить о перекусе на склонах, туристы готовы принести упакованный ланч с собой на гору, также они планируют отказывать от всех возможностей индустрии апре-ски ради отдыха у себя в номере, в том числе с выпивкой из супермаркета. Причем "затариться" для этого они предпочтут не по курортным ценам, а в дьют-фри.

В целом первая десятка способов сэкономить включает:

Одолжить лыжное снаряжение у друзей и знакомых.

Бронировать дешевое жильё

Бронировать "все включено", чтобы не платить за еду и напитки на склонах.

Не посещать места развлечений апре-ски и не покупать алкоголь в супермаркете.

Бронировать жилье с собственной кухней, чтобы по вечерам готовить домашнюю еду.

Сократить количество мероприятий, не связанных с катанием на лыжах, таких как поездки в спа-центр.

Покупайть напитки в дьюти-фри

Не покупать новое лыжное снаряжение (в том числе одежду) перед поездкой.

Брать с собой упакованный ланч для катания на склонах.

Брать один ски-пасс на нескольких человек и кататься по очереди.

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