Ожидается, что в текущем году в Азербайджане начнут работать несколько международных гостиничных брендов.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал председатель правления Ассоциации отелей Азербайджана Эльдар Алимурадов на проходящем в Баку форуме субъектов туристической отрасли на тему "Итоги года по темам и задачам туристической отрасли накануне COP29".

"Мы очень рады, что принимаются меры по развитию туризма в нашем родном Карабахе. Мы верим, что вскоре увидим международные гостиничные сети на наших территориях, освобожденных от оккупации. Верим, что начиная с 2024 года, в сфере гостеприимства и гостиничного бизнеса в Азербайджане наступит новая эра", - добавил он.

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