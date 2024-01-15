В Alaska Airlines начали проверку самолетов после ЧП с оторвавшейся дверью

Американская магистральная авиакомпания Alaska Airlines сообщила о начале проверки находящихся в ее собственности самолетов Boeing 737-9 MAX после ЧП с оторвавшейся в полете дверью. Об этом говорится на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В эти выходные Alaska Airlines начала предварительные проверки группы наших самолетов 737-9 MAX", - говорится в заявлении авиакомпании.

5 января (6 января по бакинскому времени) пассажирский самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines экстренно приземлился в аэропорту Портленда после того, как как у воздушного судна оторвался люк аварийного выхода. Сообщалось, что самолет сошел с конвейера всего два месяца назад.

На борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

После ЧП Alaska Airlines приняла решение временно отказаться от эксплуатации всех своих самолетов Boeing 737-9.

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