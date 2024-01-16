Туристов предупредили о «Сиреневом жале» на Пхукете при купании в море

Власти Пхукета предупредили туристов об опасности купания в море в январе. Причина - появление у берегов островной провинции "сиреневого жала" - сиреневых медуз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, об этом сообщил портал The Phuket News.

Медузы семейства Pelagia обнаружены в море в районе отеля Pullman Panwa Beach Resort. Эксперты из Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) собрали несколько образцов для анализа и выяснили, что к пляжу прибило медузу Pelagia noctiluca.

Pelagia - это биолюминесцентная медуза, обитающая в тропических и умеренно тёплых морях по всему миру, излучает слабый свет, видимый в темноте. Это относительно небольшая медуза, у взрослых особей диаметр колокольчика составляет 3-12 см. Туристам она известна под другими названиями - "сиреневое жало", "фиолетовая медуза", "огненная медуза". Её цвет варьируется от лилового и фиолетового до розового и жёлтого.

Медуза жалит как щупальцами, так и раструбом, вызывая боль, которая сохраняется 1-2 недели. Уточнялось, что о смертельных случаях людей после встречи с представителями этого вида ранее не сообщалось. Однако следует иметь в виду, что трогать этих медуз не стоит, поскольку даже мёртвые особи, выброшенные на берег, сохраняют способность жалить.

Вот какие рекомендации выпустили тайские власти для туристов, которые контактировали с медузами:

Обращаться к спасателям на пляже и следовать их советам

Если спасателей нет, тщательно промыть поражённое место морской, а не пресной водой.

Полить поражённый участок уксусом не менее 30 секунд. Втирать жидкость в кожу не надо.

Обратиться за помощью в местную больницу для дополнительной помощи.

При появлении серьёзных симптомов следует немедленно вызвать скорую помощь по телефону 1669 и провести указанные выше манипуляции до приезда специалистов. К тревожным симптомам относятся слабый пульс и отсутствие дыхания.

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