https://news.day.az/tourism/1629907.html В Японии столкнулись два самолета - ФОТО
В Японии столкнулись два самолета - ФОТО
Два пассажирских самолета Korean Air и Cathay Pacific столкнулись в японском аэропорту Син-Титосэ в северной префектуре Хоккайдо.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Kyodo.
По предварительным данным, столкновение произошло на земле.
Данных о пострадавших на данный момент не поступало.
Отмечается, что причиной инцидента могла стать плохая видимость, поскольку на Хоккайдо идет сильный снег.
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