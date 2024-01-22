Мировые арт-столицы 2024 года по версии портала Artsy

Портал Artsy составил список из пяти городов мира, которые в ближайшее время могут составить серьезную конкуренцию признанным арт-центрам, таким как Лондон, Нью-Йорк и Париж. На выбор экспертов повлияли среди прочего разветвленность местной галерейной сети, число ежегодных арт-ярмарок, разнообразие выставочной программы и примерное число активных коллекционеров, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Говоря о Южной Корее, авторы Artsy обращают внимание на оживленный портовый город Пусан, который служит культурными и экономическими воротами в Азию. В прошлом году Bloomberg назвал Пусан "Майами Южной Кореи". Летом прошлого года на ярмарке Art Busan, в которой принимали участие 145 галерей из 22 стран, наблюдался 20-процентный рост продаж.

Об американской Атланте в статье говорится как об одном из самых быстрорастущих городов США, арт-сцена которого также находится на подъеме. На местном рынке активно наращивают свою деятельность такие галереи, как United Talent Agency, Jackson Fine Art и Wolfgang Gallery.

Расположенный на южном побережье Франции Марсель журнал Time недавно назвал "одним из ведущих культурных хабов Южной Европы". Более низкая по сравнению с Парижем арендная плата превратила Марсель в прибежище для студий многих начинающих художников. Здесь же активно развивается обширная сеть арт-резиденций, появляются новые выставочные пространства.

В числе перспективных мировых арт-центров в материале также упоминаются Каир и Ибица.

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