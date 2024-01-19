https://news.day.az/tourism/1630569.html Самолет авиакомпании National Airlines совершил вынужденную посадку в Баку
Самолет авиакомпании National Airlines совершил вынужденную посадку в Баку
Капитан воздушного судна авиакомпании National Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Сиянь-Стамбул, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев по технической причине, передает Day.Az.
Самолет американского авиаперевозчика благополучно приземлился в бакинском аэропорту в 07:23 по местному времени.
В настоящее время принимаются все необходимые меры для устранения технической неисправности.
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