Отдыхавшая с семьей 10-летняя туристка упала в бурную реку

Десятилетняя австралийская туристка, отдыхавшая с семьей в Новой Зеландии, упала в бурную реку и была унесена сильным течением. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что юную путешественницу нашли сотрудники экстренных служб в национальном парке Фьордленд в четверг, 25 января. Они вытащили ее из воды, однако выжить девочке не удалось. Инспектор округа Саутленд Майк Боуман заявил, что случившееся повергло ее семью в шок.

"Полиция оказывает им поддержку", - заключил он.

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