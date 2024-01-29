Турист ограбил отель на Пхукете

Полицейские в Патонге сумели задержать туриста с "современным классическим немецким именем" по обвинению в ограблении отеля на курортном острове Пхукет. Улов налётчика составил около 108 тысяч долларов, передает Day.Az со ссылкой на Bangkok Post.

Известно, что 21-летний Мохаммед проник за стойку регистрации отеля и похитил крупную сумму денег. Событие зафиксировано камерой видеонаблюдения в четверг, 25 января. Уточнялось, что задержание произошло всего через день после происшествия. Туристу сообщили, что полиция арестовала его по обвинению в "краже ночью, совершенной путём повреждения препятствия, предназначенного для защиты людей или имущества".

Следствие также выявило, что налётчик арендовал мотоцикл Yamaha NMax на прошлой неделе и не вернул его. После пропажи мотоцикла 61-летняя владелица сообщила об этом в полицию. Пытаясь оправдаться по этому случаю, немец сообщил, что он повредил мотоцикл в результате несчастного случая, и сразу после ограбления отеля отдал деньги на его ремонт пострадавшей. В настоящее время гость страны находится под следствием, и полиция продолжает расследование.

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