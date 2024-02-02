AZAL призывает пассажиров заранее планировать путешествия из Баку в Нахчыван и обратно
С учетом ожидаемого роста спроса на авиаперевозки по маршруту Баку-Нахчыван-Баку авиакомпания AZAL рекомендует всем пассажирам, планирующим путешествие между этими городами, заблаговременно приобрести авиабилеты, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.
Авиабилеты можно забронировать на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании или приобрести в кассах AZAL.
Авиакомпания также разработала видеоинструкцию, в которой подробно рассказывается о процессе покупки билетов на сайте. Видеоматериал доступен по ссылке: https://youtu.be/9PiPTkNkBSU.
При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колл-центр по электронной почте [email protected] или через WhatsApp по номеру +994(55) 204 65 54.
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