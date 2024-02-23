Подземный город возрастом 5 тыс. лет впервые откроют для туристов в Турции

В юго-восточной турецкой провинции Мардин готовят к открытию первый этап подземного города возрастом 5 тыс. лет, вход в который был случайно обнаружен четыре года назад одним из местных жителей.

Как передает Day.Az, в Министерстве культуры и туризма Турции сообщили, что археологические работы в городе, получившем название Матиате, продолжаются в двух различных точках района Мидъят.

На первом этапе была проведена очистка входа в тоннель, ведущий в подземный город, где обнаружили культовые сооружения, колодцы, укрытия, винодельню, мастерские, резервуары для воды. Обнаружены также ручные мельницы, каменные и стеклянные бусы, каменные артефакты, бронзовые монеты и украшения, датированные разными периодами. Помимо орудий найдены останки людей и различных животных.

В рамках последующих этапов начались реставрационные работы. При этом первую часть подземного города планируется открыть для посещения уже в 2024 году.

Руководитель археологической экспедиции Гани Таркан сообщил местным СМИ, что подземный город предположительно занимает площадь в 40 га, из которых на данный момент исследовано лишь 6-7 процентов.

"Первые постройки датируются здесь III тыс. до н.э. Люди активно селились в Матиате еще в Бронзовом веке, а расцвет пришелся на Древнюю Месопотамию и Римский период. Город уходит под землю террасами. Раскопки могут занять годы", - сказал Таркан.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!