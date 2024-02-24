В Германии представили сиденья для самолетов из кактуса и рыболовных сетей

Пассажиры авиакомпаний вскоре могут сидеть на сиденьях, сделанных из кактуса и брошенных рыболовных сетей, поскольку авиационная промышленность пытается сделать все возможное, чтобы превратить самолеты в экологически безопасный вид транспорта, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

Сиденье эконом-класса от известного немецкого производителя комплектующих для самолетов выполнено из переработанного поролона, взятого из старых матрасов, а подлокотники исполнены из дерева и пробки. Сзади имеется сетчатый карман из рыболовной сети, отмечает Bloomberg.

Кожура кактуса стала альтернативой пластику или коже животных.

В интервью на авиашоу в Сингапуре генеральный директор компании Марк Хиллер заявил, что кресло должно поступить в продажу в этом году, а первые поставки ожидаются не позднее 2025 года. Некоторые компоненты все еще нуждаются в сертификации.

Авиакомпании стремятся достичь своей цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, поскольку на них растет давление со стороны правительств, которые требуют более быстрого сокращения углеродных выбросов. Кресла в самолетах, изготовленные из переработанных материалов, позволяют перевозчикам заявить о своих экологических амбициях.

Важно, чтобы новое кресло было не тяжелее обычного сиденья и не увеличивало расход топлива самолета. По данным немецкой компании, в число клиентов которой входят Southwest Airlines и Air India 80 процентов ее сидений уже изготовлены из повторно использованных материалов, а само кресло полностью подлежит вторичной переработке. Самым мощным инструментом сокращения выбросов для перевозчиков является экологически чистое авиационное топливо, изготовленное из отработанных масел или сельскохозяйственного сырья, но в настоящее время оно составляет лишь один процент от общей потребности авиаперевозчиков.

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