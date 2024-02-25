Важная новость для отправляющихся в Турцию

Правительство Турции намерено с первого июля снять двадцатипятипроцентное ограничение на повышение плату за аренду квартиры и больше не продлевать её действие, сообщил телеканал TGRT Haber со ссылкой министра юстиции Йылмаза Тунджа.

Как передает Day.Az, турецкие власти ранее продлили до июля 2024 года ограничение для арендодателей в подъеме платы за аренду квартир, её можно увеличить максимум на 25%. Арендодатели выступали против этого ограничения, так как при определении платы за аренду, по их мнению, должен учитываться годовой уровень инфляции и индекс потребительских цен.