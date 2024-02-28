Власти Гонконга выделят $140 млн на меры по привлечению в город туристов

Власти Гонконга намерены выделить 1,095 млрд гонконгских долларов (около $140,2 млн) на проведение различных мероприятий в целях привлечения в город туристов. Об этом заявил секретарь по финансовым вопросам (министр) Гонконга Пол Чан, выступая с бюджетным посланием в Законодательном совете города, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Управление по развитию туризма Гонконга будет предлагать еще больше разнообразных мероприятий, рекламных акций, чтобы увеличить поток туристов в этот специальный административный район КНР, указал он. "Мы приложим все усилия для продвижения крупных событий, разработки тематических туров, обогащения туристических ресурсов, предоставления новых продуктов и впечатлений для посетителей. <...> Мы выделим дополнительное финансирование на сумму 1,095 млрд гонконгских долларов для поддержания управления культуры, спорта и туризма правительства Гонконга и управления по развитию туризма города в организации этих и других мероприятий в Гонконге", - сказал Пол Чан.

Он подчеркнул, что в целях привлечения туристов также необходимо задействовать весь потенциал визитной карточки города - гавани Виктория. Так, управление по развитию туризма обновит программу светомузыкального шоу гонконгских небоскребов "Симфония огней", которое занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Кроме того, каждый месяц над гаванью Виктория планируется устраивать шоу дронов и салют.

Пол Чан также сообщил, что в первой половине этого года в Гонконге будет проведено свыше "80 мегасобытий различной направленности". Среди них крупные культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, в частности международная выставка современного искусства Art Basel, фестиваль поп-культуры ComplexCon, международный турнир по гольфу LIV Golf и многие другие.

Он отметил, что власти города создали специальную координационную группу для организации мегасобытий. Кроме того, было выделено 100 млн гонконгских долларов ($12,82 млн) для продвижения таких мероприятий в течение ближайших трех лет. "Мегасобытия создают возможности для привлечения туристов, а также предоставляют жителям Гонконга более широкий выбор развлечений и способов организации досуга", - указал Пол Чан.

По итогам 2023 года в Гонконге побывали почти 34 млн туристов, что в 56 раз превышает показатель 2022 года. Число российских туристов, посетивших Гонконг в 2023 году, выросло более чем в 24 раза по сравнению с 2022 годом - до 56 тыс. человек.

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