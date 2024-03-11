Полсотни пассажиров пострадали из-за технической неполадки самолета южноамериканской авиакомпании Latam Airlines.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, oб этом пишет Sky News Australia.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 11 марта, на борту лайнера, летевшего из Сиднея (Австралия) в Окленд (Новая Зеландия). Кареты экстренной помощи встретили воздушное судно после посадки в международном аэропорту Окленда.

По данным источника, 50 пассажирам рейса потребовалась медицинская помощь после получения травм, 13 из них пришлось доставить в больницу Мидмора. Состояние одного человека оценивается как тяжелое.

Первоначальные отчеты показали, что травмы получили 24 путешественника, однако позже эти данные обновились, поскольку начали вскрываться новые подробности инцидента.

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