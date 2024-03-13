Двое туристов попали под лавину в Японии

Трое новозеландских туристов попали под лавину на вулкане в Японии. Как передает Day.Az, об этом сообщило издание The Japan Times.

Шестеро лыжников катались на курорте острова Хоккайдо в понедельник, 11 марта. Внезапно сошел снег, трое из группы оказались под завалом.

Пострадавших удалось быстро найти. Двое новозеландцев были госпитализированы без сознания и не выжили. Третий получил травму плеча.

Уточняется, что метеорологи не публиковали предупреждений о лавинной опасности в регионе. За двое суток до инцидента там прошел снегопад, однако выпавшие 5-10 сантиметров осадков не способствовали сходу лавин. Полиция и пожарная служба выясняют подробности происшествия.

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