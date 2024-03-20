Туристов предупредили об угрозе вспышки смертельно опасной болезни в Таиланде

Власти Таиланда выступили с предупреждением о возможной вспышке смертельно опасного заболевания - сибирской язвы, которая может "перекочевать" на территорию королевства из соседнего Лаоса, передает Day.Az со ссылкой на Tourdom.

Там уже зафиксировано как минимум три случая заражения местных жителей, а инфицирование произошло из-за употребления ими мяса внезапно умершей коровы.

Ближайшая к Лаосу тайская провинция - Бурирам - и власти этого региона первыми забили в набат. Провинциальное управление животноводства распространило экстренное обращение к жителям с призывом соблюдать максимальную осторожность.

"Болезнь, которая может передаваться от животных к человеку, особенно при употреблении в пищу сырого мяса крупного рогатого скота и буйвола, потребовала усиления надзора и принятия мер предосторожности", - говорится в сообщении ведомства.

Уже усилен ветеринарный контроль на таиландско-лаосской границе, но главное - это соблюдение людьми хотя бы элементарных правил самосохранения. Прежде всего тайские власти призывают местных жителей и туристов воздержаться от употребления сырого мяса и блюд на его основе.

Власти призывают к отказу от ларба - популярного не только в Бурираме, но и всем Таиланде салата из измельченного мяса с луком и травами. Но это не единственное блюдо тайской кухни на основе не обработанной на огне свинины и говядины. Также в туристических зонах местные повара предлагают супы на основе крови Лу Муу, Куай Тьео Рыа ("лодочная лапша"), а также салаты лыат и лааб с сырым мясом.