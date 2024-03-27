Boeing подал в суд на Virgin Galactic

Boeing и его дочерняя компания Aurora Flight Sciences подали в суд на Virgin Galactic из-за проекта самолета-носителя.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание SpaceNews.

В исковом заявлении Boeing и Aurora Flight Sciences указывается, что Virgin Galactic отказалась выплатить первым двум компаниям 26,4 миллиона долларов за работы по проектированию нового самолета-носителя, а также незаконно завладела сведениями, составляющими коммерческую тайну.

В Virgin Galactic заявили изданию, что отказываются признавать претензии Boeing и Aurora Flight Sciences.

Ранее издание ArsTechnica сообщило, что новые суборбитальные корабли класса Delta, над которыми работает Virgin Galactic, станут улучшением существующего VSS Unity.

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