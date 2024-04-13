Туристов предупредили о военной опасности

"Ещё один неожиданный курорт может закрыться из-за новой войны: туристам выдали неожиданное предупреждение по поводу Канарских островов. На этот раз не из-за внутренних протестов против туристов, а из-за самой что ни на есть военной опасности. Как пишет испанская пресса, предупреждение получили туристы из Великобритании из-за отправки Марокко "военных кораблей" и в целом усиление военной активности вдоль побережья, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Несмотря на то, что еще в марте 2023 года министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отметил укрепление связей между Марокко и Испанией, и звучавшие разнообразные заявления о "важности отношений", на горизонте внезапно нависли тучи. Президент Кабильдо Гран-Канарии Антонио Моралес выразил решительное несогласие с запланированными Марокко военными маневрами у побережья Западной Сахары.

Маневры, как заявлено "проводятся в контексте эскалации региональной напряженности и растущего интереса к безопасности на море", особенно в районах стратегического значения, таких как Гибралтарский пролив и Канарские острова. Также сообщается что туристы на Лансароте, Тенерифе и других островах были предупреждены о военных действиях.

Но местные власти категорически не согласны. Как заявил г-н Моралес: "Район северо-западной Африки и Канарские острова, в частности, нуждаются в мирных действиях и необходимо избегать любого сообщения о милитаризации". Его опасения связаны с потенциальными последствиями, которые эти действия могут иметь для стабильности региона и его жизненно важного туристического сектора. "Военные учения, которые планируется провести в непосредственной близости от Канарских островов, могут угрожать спокойствию региона и его экономическому процветанию", - уверяет он.

Опасения небеспочвенны - напомним, что осенняя ситуация с напряженностью в Израиле не только обвалила до нуля турпоток в саму Святую Землю перед началом высокого зимнего сезона. Последствия конфликта между соседями пришлось ощутить и туризму в других странах - в первую очередь, Египту, имеющему с Израилем общую границу.

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