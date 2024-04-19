Лидер региона: Бакинский аэропорт вновь удостоен награды Skytrax

Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку в очередной раз подтвердил свой статус одного из лучших аэропортов региона, победив в двух номинациях престижной премии Skytrax World Airport Awards 2024.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев, на церемонии награждения, состоявшейся в пассажирском терминале EXPO во Франкфурте, Бакинскому аэропорту было присвоено звание "Лучший аэропорт Центральной Азии/СНГ". Кроме того, он в третий раз подряд стал победителем в номинации "Лучший аэропортовый персонал в Центральной Азии/СНГ".

"Это признание нашей работы и стремления к совершенству. Для нас важно не просто быть лучшими, но и продолжать оставаться таковыми, и получение двух престижных наград от Skytrax подтверждает, что мы идем в правильном направлении. Бакинский аэропорт и впредь продолжит предоставлять высококачественные услуги, соответствующие самым высоким мировым требованиям и нормам", - сказал президент ЗАО "Azerbaijan Airlines" Самир Рзаев.

Генеральный директор компании "Skytrax" Эдвард Плейстед заявил, что Бакинский аэропорт в последние годы пользуется неизменным успехом в конкурсе World Airport Awards и двойное признание его, как лучшего аэропорта в Центральной Азии/СНГ, так и лучшего аэропортового персонала в регионе свидетельствует об удовлетворенности аэропорта после вызовов последних лет.

Отметим, что премия World Airport Awards, считающаяся стандартом качества для мировой аэропортовой индустрии, основана на опросе World Airport Survey, проведенном среди пассажиров из 100 стран мира в течение 7 месяцев с 2023 по 2024 год.

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