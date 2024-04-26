Как избежать плохого самочувствия в самолете

Во избежание плохого самочувствия во время полета на самолете нужно соблюдать несколько простых правил, рассказал терапевт Лоуренс Каннингем. Как передает Day.Az, способы избежать проблем при перелете он раскрыл в беседе с изданием Metro.

Каннингем отметил, что пониженное атмосферное давление на высоте обычно не вызывает серьезных проблем, но может привести к дискомфорту, чувству усталости, учащенному сердцебиению, одышке. Чтобы этого избежать, рассказал врач, нужно пить больше воды. "Воздух в салоне довольно сухой, и обезвоживание может усугубить одышку. Я всегда советую пить много воды до и во время полета", - сказал он.

Кроме того, в полете нужно регулярно вставать и двигаться, поскольку небольшая растяжка и движение способствуют хорошему кровообращению и нормальному функционированию легких. Каннингем добавил, что для защиты слизистой оболочки носа можно пользоваться солевым спреем. Наконец, он посоветовал применять техники глубокого дыхания, которые будут препятствовать кислородному голоданию и понижать уровень тревожности.

Если у человека есть хронические заболевания дыхательной системы, его состояние на борту может ухудшиться, уточнил Каннингем. В этом случае он рекомендовал перед полетом проконсультироваться со специалистом.

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