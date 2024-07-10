В США обязали проверить самолеты Boeing

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) потребовало провести проверку соответствия требованиям безопасности примерно 2,6 тысячи самолетов Boeing 737 из-за проблем с кислородными масками, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Из-за проблем с клеящимся материалом маски могут потерять фиксацию. Это может повлиять на их функциональность и "привести к невозможности подачи дополнительного кислорода пассажирам во время разгерметизации", заявил регулятор.

В последнее время появились многочисленные сообщения о том, что кислородные маски на самолетах Boeing 737 как старой, так и более новой сборки, сползали с лица. FAA пока не может оценить, сколько самолетов коснулась эта проблема.

Авиакомпании должны провести общий визуальный осмотр и, при необходимости, заменить кислородные маски на новые или пригодные к эксплуатации и закрепить термопрокладки.

С начала 2024 года капитализация Boeing упала почти на 29% (до $114,4 млрд), в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 4,4%.

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