Казахстанский FlyArystan увеличил количество рейсов в Баку

Казахстанский лоукостер FlyArystan увеличил количество рейсов из Актау в Баку, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на авиакомпанию.

Так, в июле авиакомпания увеличила количество рейсов в столицу Азербайджана до трех раз в неделю.

Помимо рейсов в среду и воскресенье, с 16 июля по 30 августа дополнительный летний рейс Актау - Баку будет совершаться по пятницам.

При этом ранее авиакомпания возобновила рейсы в Баку из Астаны. С июня они совершаются дважды в неделю - по понедельникам и четвергам.

Напомним, что в этом месяце лоукостер также увеличил число рейсов из Актау в Стамбул. Помимо основных рейсов, выполняемых два раза в неделю по четвергам и субботам, FlyArystan увеличил частоту полетов между данными городами до четырех в неделю. Начиная со 2 июля, рейсы в Стамбул выполняются по вторникам, четвергам и субботам, а с 24 июля будут совершаться по вторникам, средам, четвергам и субботам.

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