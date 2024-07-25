В Азербайджане выросли доходы отелей

В январе-июне 2024 года доходы гостиниц (отелей) и объектов гостиничного типа выросли на 26,9 процента по сравнению с соответствующим периодом 2023 года и составили 265,7 миллиона манатов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, из них 60,7 процента приходятся на услуги по предоставлению номеров (комнат), 27,1 процента - на услуги общественного питания, 3,3 процента - на лечебные и оздоровительные услуги, а 8,9 процента - на оказание других услуг.

В январе-июне 2024 года полная загрузка объектов гостиничного (отельного) типа составила 21,1 процента (в январе-июне 2023 года - 16,6 процента). В Шабране этот показатель составил 49,1, в Нафталане - 39,1, в Баку - 37,3, в Гусаре - 28 процентов, в других городах и районах - ниже среднего показателя по стране.

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