В Испании хотят внести поправки в закон, чтобы упразднить "золотые визы"

Правительство Испании намеревается внести поправки в закон, чтобы отказаться от "золотых виз" - предоставления вида на жительства для иностранцев в обмен на крупные инвестиции. Об этом сообщила газета El País, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, инициатива принадлежит Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), лидером которой является премьер-министр Педро Санчес. ИСРП решила внести на рассмотрение нижней палаты парламента предложение, направленное на то, чтобы отменить реформу от 2013 года, позволяющую иностранцам получать "золотые визы".

Хотя вид на жительство может быть выдан не только за счет приобретения недвижимости в Испании, чаще всего граждане других стран инвестировали именно в жилье. По этой причине власти королевства склоняются к отказу от выдачи таких виз вовсе.

С 2013 года, когда была одобрена инициатива, наибольшую выгоду от разрешений на жительство в обмен на покупку недвижимости в Испании стоимостью не менее €500 тыс. получили граждане Китая, России, США, а также подданные Великобритании. Всего за 10 лет было выдано около 14,5 тыс. таких виз.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!