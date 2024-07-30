Интерес казахстанских туристов к Азербайджану растет

Наблюдается рост интереса казахстанских туристов к Азербайджану.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend директор департамента международных рынков АО "НК "Kazakh Tourism" Айнура Жуматаева.

"В 2022-2023 годах в турпотоке из Азербайджана в Казахстан наблюдался рост в 1,7 раза. То есть практически в два раза - с 59 тысяч человек в 2022 году до 99 тысяч в 2023 году. В то же время наблюдается рост интереса у казахстанских туристов к Азербайджану. В первую очередь, считаю, что этому способствует ваш ивент-менеджмент, когда вы привозите большое количество мировых звезд, что особенно привлекает молодое поколение Казахстана, которое с радостью едет в Баку", - сказала она.

По словам Жуматаевовй, между Азербайджаном и Казахстаном имеются хорошие связи в сфере туризма.

"Kazakh Tourism очень часто сотрудничает с авиакомпаниями, и не только с национальным авиаперевозчиком Air Astana и лоукостером FlyArystan. К примеру, в прошлом году у нас был совместный проект с азербайджанской авиакомпанией AZAL по инаугурационному рейсу. Так, в праздник Новруз мы поддержали первый рейс авиакомпании и привезли группу блогеров, журналистов, которые посетили Казахстан, в частности Алматы и Алматинскую область", - сказала директор департамента.

Говоря о развитии сферы туризма в Казахстане, Жуматаева отметила, что в прошлом месяце состоялось совещание во главе с Президентом Касым-Жомартом Токаевым по развитию туризма.

"Для нас это большое событие, потому что глава государства также акцентирует внимание на развитии туризма. Глава государства выделил три основных региона по развитию туризма. Это Алматинский горный кластер, в котором регистрируется полмиллиона прибытий туристов. Второй регион - это Щучинско-Боровская курортная зона. А третий - это пляжный туризм в Актау. У KazakhTourism есть планы по поддержке развития этих трех регионов. То есть в настоящее время эти три направления являются приоритетными для того, чтобы создать для туристов необходимую экосистему. Сюда входят и хорошая дорога, и рестораны, и экскурсии и т.д.", - сказала она.

По словам директора департамента, помимо инфраструктурного развития, нужно вкладываться и в трудовые ресурсы.

"Нужны гиды, менеджеры по туризму, чтобы в каждом регионе был пул, который даст возможность принимать большое количество туристов", - добавила Жуматаева.