Пилот назвал секретный способ, помогающий экипажу справиться с вредными пассажирами

Британский пилот с 40-летним стажем назвал секретный способ, помогающий экипажу справиться с вредными пассажирами и пьяным неадекватом.. Бывший пилот British Airways Род Халлоран рассказал для издания Sun основные особенности своего метода, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Многие не знаю, что закон запрещает летать пьяными. Последствия такого поведения могут быть серьезными: пассажирам грозит пожизненный запрет на полеты на авиалиниях, крупные штрафы и даже тюремное заключение. Задержка рейса может обернуться штрафом в 5000 фунтов стерлингов, а ответственность за серьезный инцидент в воздухе может повлечь за собой штраф в размере до 80 000 фунтов стерлингов", - для начала заявил пилот.

В прежние времена, по его словам, до теракта 11 сентября пилот мог просто выйти из кабины экипажа, чтобы поговорить с каждым, кто напился. И предупредить буяна, что при необходимости рейс будет изменен, а он окажется в тюрьме, где бы ни приземлился самолет. "Этот метод был очень эффективным, но после 11 сентября пилотам теперь запрещено покидать кабину", - сожалеет он.

Но один действенный способ остался. "Если на борту беспорядок и люди мешают движению в проходах, бортпроводники могут попросить пилота вывесить знаки "Пристегните ремни безопасности". В экстренных случаях это поможет отделить буянов, и их будет можно удержать и пристегнуть наручниками к сиденью силами экипажа", - добавил эксперт.

Он также рассказал забавную историю, как сам в роли пассажира сталкивался с пьяным поведением. "Один из худших был, когда я летал авиакомпанией British Caledonian. В то время бортпроводники были в килтах, и мужчина засунул руку в один из них. Полиция задержала преступника , когда мы приземлились", - рассказал пилот.

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