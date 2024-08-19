Возобновятся авиарейсы Баку-Душанбе-Баку - Сроки
Агентство гражданской авиации при правительстве Таджикистана сообщило о возобновлении с сентября рейсов Баку - Душанбе - Баку, передает в понедельник Day.Az.
Первый рейс запланирован на 17 сентября текущего года, в целом, полеты будут выполняться дважды в неделю национальным авиаперевозчиком Азербайджана - AZAL по договоренности с FlyTg. Рейсы по маршруту Баку - Душанбе - Баку будут осуществляться по вторникам и пятницам. Цены варьируются в зависимости от тарифов: бюджетного, классического и "плюс".
Напомним, что ранее рейсы Баку - Душанбе осуществляла "Buta Airways" - с 30 мая 2023 года (раз в неделю).
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