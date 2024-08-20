Boeing прекратила полеты этих лайнеров
Компания Boeing прекратила тестовые полеты лайнеров серии 777X после обнаружения повреждения в конструкции одного из широкофюзеляжных самолетов. Как передает Day.Az, об этом сообщает CNBC.
Уточняется, что поломку нашли в одной из деталей, которая находится между двигателем и конструкцией воздушного судна, во время планового технического обслуживания.
В заявлении Boeing говорится, что специалисты сейчас меняют деталь и изучают поврежденный компонент, после чего летные испытания будут возобновлены. Компания проинформировала Федеральное управление гражданской авиации США и своих заказчиков об инциденте.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре