Boeing прекратила полеты этих лайнеров

Компания Boeing прекратила тестовые полеты лайнеров серии 777X после обнаружения повреждения в конструкции одного из широкофюзеляжных самолетов. Как передает Day.Az, об этом сообщает CNBC.

Уточняется, что поломку нашли в одной из деталей, которая находится между двигателем и конструкцией воздушного судна, во время планового технического обслуживания.

В заявлении Boeing говорится, что специалисты сейчас меняют деталь и изучают поврежденный компонент, после чего летные испытания будут возобновлены. Компания проинформировала Федеральное управление гражданской авиации США и своих заказчиков об инциденте.

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