В аэропортах Турции начинают менять правила въезда

В турецких аэропортах начинают менять правила въезда: главврач аэропорта Стамбула официально заявил, что они "наводят справки", есть ли на борту пассажиры с какими-либо заболеваниями, сыпью или лихорадкой - и призвал сотрудников авиакомпании обращать внимание на таких подозрительных людей. Им, также уже официально, грозят обсерваторы и проверка. Все из-за вируса обезьяньей оспы - с тех пор как ВОЗ его объявила чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения, паника нарастает, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Пока контроль здоровья при въезде в Турцию касается только рейсов, прибывающих в Стамбул из Демократической Республики Конго и 11 близлежащих африканских стран, но очевидно, что скоро это будет распространено и на другие воздушные гавани и на рейсы из Европы - там уже через 2 недели ожидают начало эпидемии. Русским туристам надо быть начеку, и желательно соблюдать правила гигиены в аэропорту, чтобы не подхватить заразу.

Главный врач аэропорта Стамбула д-р. Айкут Енер Кавак так пояснил турецкой прессе: "Мы подходим к дверям самолетов и наводим справки. Мы задаемся вопросом, есть ли во время поездки пассажиры с какими-либо заболеваниями, сыпью или лихорадкой. Полеты в Стамбул из Демократической Республики Конго и 11 соседних африканских стран, где часто встречается вирус оспы обезьян, внимательно контролировались группами Главного управления здравоохранения Турции. Границы и побережья".

При этом он подчеркнул, что за полетами начали следить после того, как ВОЗ объявила болезнь глобальной чрезвычайной ситуацией. "В аэропорту Стамбула круглосуточно работает медицинская бригада и что все проверки проводятся тщательно. В случае возникновения подозрительной ситуации самолетах из Демократической Республики Конго и 11 соседних африканских стран проводятся необходимые проверки. Случаев заражения обезьяньей оспой в аэропорту Стамбула пока не зафиксировано", - заявил он.

Главврач также отметил, что наиболее важным критерием диагностики является сыпь. Подозрительных туристов, судя по всему, могут поместить в "изолированные помещения" и тщательно проверить. И в случае подозрения медицинские бригады будут направлять пациентов с такими симптомами в заранее определенную больницу. То есть, "ковидные" меры уже в действии.

"Нам немного комфортнее, потому что это заболевание не передается через дыхание", - добавил г-н Кавак. И уверил, что, если судить по научным данным, на данный момент нет возможности перерастания заболевания в эпидемию. "Самый главный способ обезопасить себя - избегать тесного контакта и не прикасаться к людям с такими поражениями голыми руками", - добавил главврач стамбульского аэропорта и успокоил, что в "масочном режиме" нет необходимости - по крайней мере, пока.

При этом он призвал персонал авиакомпании обращать внимание на пассажиров при посадке в самолет. "Если есть пассажир с симптомами, мы просим его сообщить об этом местным властям. Если кто-либо заболеет во время путешествия, мы просим его сообщить об этом. Мы хотим, чтобы сотрудники аэропорта сообщали нам, когда видели пациентов с поражениями". - сказал он.