Мужчину без признаков жизни нашли на популярном у туристов пляже

Мужчину без признаков жизни нашли на пляже испанского региона Коста-дель-Соль. Об этом передает Day.Az со ссылкой на местное издание The Olive Press.

Уточняется, что 26 августа прохожий заметил тело человека примерно 50 лет, лежавшее рядом с лестницей у пляжа Плайя-дель-Карабайо на популярном у туристов курорте Европы. Очевидец сообщил о своей находке в службу спасения, и на место вскоре приехали Гражданская гвардия Испании, местная полиция, сотрудники гражданской обороны и парамедики.

Как сообщает источник, власти не предоставили никакой дополнительной информации о личности человека или обстоятельствах происшествия.

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