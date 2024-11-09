https://news.day.az/tourism/1705607.html

Знаменитый камень на вершине горы Утун оказался фейковым?

Китайцы обманули туристов. На этот раз фейковым оказался камень на вершине горы Утун в Шэньчжэне. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на news.ru. Огромный камень с иероглифами долгое время собирал вокруг себя толпы туристов, но недавно одна из его стенок обвалилась, и все увидели, что булыжник не монолитный, а полый и рукотворный.